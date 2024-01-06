محافظ الجيزة يزور الكنيسة الإنجيلية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم السبت، مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطه بمدينة الجيزة لتقديم التهنئة للأقباط الإنجيليين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكان فى استقباله الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة.

وخلال كلمته أعرب محافظ الجيزة عن سعادته لمشاركة الحضور وتهنئتهم، مشيرا إلى أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الإنجيلية ولجموع الشعب المصري الأمن والرخاء.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة وكافة أجهزتها وقيادتها يعملون جميعا لكي تصل مصر لمصاف الدول المتقدمة وتحتل المكانة التي تستحقها بين دول العالم، داعيا بأن يحفظ الله مصر وشعبها وأن يعم الأمن والسلام والرخاء جميع ربوعها والعالم أجمع، وأن يكلل جهود قيادتنا لتجنيب دول المنطقة الحروب والصراعات بالنجاح.

ومن جانبه، أبدى القس بشير أنور سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة، معربا عن تقديره لحجم الود الذي يتلمسه خلال إحتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدا على أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائما أمنة فى ظل مايشهده محيطنا من صراعات، ومتمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.

محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية

محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية

محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية

محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية

محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية

محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية