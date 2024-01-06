الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يزور الكنيسة الإنجيلية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم السبت، مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطه بمدينة الجيزة لتقديم التهنئة للأقباط الإنجيليين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكان فى استقباله الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة. 

وخلال كلمته أعرب محافظ الجيزة عن سعادته لمشاركة الحضور وتهنئتهم، مشيرا إلى أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الإنجيلية ولجموع الشعب المصري الأمن والرخاء.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة وكافة أجهزتها وقيادتها يعملون جميعا لكي تصل مصر لمصاف الدول المتقدمة وتحتل المكانة التي تستحقها بين دول العالم، داعيا بأن يحفظ الله مصر وشعبها وأن يعم الأمن والسلام والرخاء جميع ربوعها والعالم أجمع، وأن يكلل جهود قيادتنا لتجنيب دول المنطقة الحروب والصراعات بالنجاح.

ومن جانبه، أبدى القس بشير أنور سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة، معربا عن تقديره لحجم الود الذي يتلمسه خلال إحتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدا على أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائما أمنة فى ظل مايشهده محيطنا من صراعات، ومتمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.

محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية

محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية
محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية
محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية
محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية
محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية
محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية
محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية
محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية
محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية
محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية
محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية
محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الانجيلية احتفالات الميلاد المجيد محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يهني البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

محافظة الجيزة: إصلاح كسر خط المياه قطر 800 ملي بمنطقة العياط

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

إخوان كاذبون.. تفنيد رواية الإرهابية حول قانون بيع الأراضى الصحراوية للأجانب

موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2024

تعميق التصنيع المحلى لتعزيز الاكتفاء الذاتى ومواجهة التضخم

العطلات الرسمية.. إجازات شهر فبراير 2024 وجميع إجازات العام الجديد

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة تنزانيا وديًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة