السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«سيدات يد الأهلى» يفوز على الزمالك بالدورى

الأهلي والزمالك لكرة
الأهلي والزمالك لكرة اليد سيدات

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بنادي الأهلي على الزمالك 26-22، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا.

قدمت لاعبات الفريق عرضًا مميزًا، وشهد الشوط الأول تأخر «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 15-13، ليعود الفريق للتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق وهجومه، ليفوز بنتيجة 26-22.

وأثنى محمد عادل، المدير الفني للفريق، على ما قدمته لاعبات الفريق من أداء مميز ومردود بدني، أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها الفريق في البطولة.

‏‎وحقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الأهلي الفوز على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 24/48، في مباراة أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري.

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