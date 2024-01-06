مواهب منتظرة في كوت ديفوار (5).. أدينجرا نجم برايتون وساحل العاج

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الشهر المقبل وسط ترقب الجماهير؛ لمشاهدة العديد من المواهب المنتظرة في كرة القدم الإفريقية.

«الدستور» في سلسلة تقارير «مواهب منتظر تألقها في كوت ديفوار»، ستسلط الضوء على أبرز المواهب التي من المنتظر أن تلمع في كأس الأمم 2024 الشهر المقبل.

وفي الحلقة الخامسة سنتحدث عن الإيفواري سيمون أدينجرا لاعب برايتون الإنجليزي ومنتخب ساحل العاج.

النشأة

أدينجرا من مواليد يناير 2002ونشأ في وقت سابق في مدينة ياموسوكرو بساحل العاج، نشأ سيمون جنبًا إلى جنب مع أخته، وقضى سنوات طفولته لاحقًا في أبوبو، إحدى الضواحي الشمالية لأبيدجان.



عندما كان مراهقًا صغيرًا يبلغ من العمر 12 عامًا، دفعه سعيه لتحقيق أحلامه الأوروبية إلى مغادرة موطنه الأصلي ساحل العاج إلى جمهورية بنين.



وضع أدينجرا ثقته في مدرب كرة قدم لتوجيه مسيرته المبكرة، ولكن لسوء الحظ، تم خداعه وخداعه من قبل هذا الشخص. وبعد أن ترك بلا موارد في بنين، كان عليه أن يدافع عن نفسه قبل العودة إلى ساحل العاج وهناك، تم اكتشافه من قبل أكاديمية "الحق في الحلم"الغانية والتي خرج منها العديد من اللاعبين المميزين حاليًا وعلى رأسهم محمد قدوس لاعب منتخب غانا ووست هام.



انطلاقته

كانت نقطة التحول عندما أصبح مالك الأكاديمية الغانية توم فيرنون (كشاف مانشستر يونايتد السابق)، مالكًا لنادي نوردسيلاند الدنماركي. بامتلاكه لنادٍ أوروبي مقره في الدنمارك، مهد الطريق لنجوم الحق في الحلم اللامعين، مثل أدينجرا، الذي حصل على فرصة تحقيق رحلته إلى أوروبا بسرعة.

وفي 2020، أنضم اللاعب الإيفواري لصفوف النادي الدنماركي وهناك قابل ملهمه والذي ساعده منذ طفولته مايكل إيسيان أسطورة غانا السابق والذي كان عضوًا فنيًا في الفريق.

وتألق أدينجرا مع ناديه الدنماركي وشارك في 40 لقاء وسجل 12 هدفًا قبل أن يطلب جراهام بوتر المدير الفني السابق لبرايتون ضمه وقت تدريبه للنادي الإنجليزي.



وبالفعل أنضم في صيف 2022 لصفوف برايتون لينتقل بعدها بأيام معارًا لصفوف يونيون البلجيكي، حيث شارك في 51 لقاء وسجل 15.



وقرر فرانشيسكو دي زيربي الموسم الحالي قطع إعارة أدينجرا بعد رحيل تروسارد لأرسنال وإعادته لتشكيل برايتون.



وأصبح أدينجرا عنصر أساسي منذ بداية الموسم مع دي زيربي حيث تفوق على جميع منافسيه أمثال الياباني ميتوما وسولي مارش وأصبح أساسيًا في تشكيل برايتون.



شارك في 23 لقاء حتى الآن وسجل 5 أهداف وصنع 3.

مسيرته الدولية



صاحب الـ 22 عامًا تم استدعاءه لأول مرة للمنتخب الأول لكوت ديفوار في مارس 2023 أمام جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا.



ثم شارك لأول مرة مع ساحل العاج أمام زامبيا في نفس التصفيات لمدة 45 دقيقة.



وسجل هدفه الأول أمام سيشل بتصفيات المونديال في نوفمبر الماضي.