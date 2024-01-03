مواهب منتظرة بكوت ديفوار (4).. محمد الأمين عمورة نجم الجزائر

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الشهر المقبل وسط ترقب الجماهير؛ لمشاهدة العديد من المواهب المنتظرة في كرة القدم الإفريقية.

«الدستور» في سلسلة تقارير «مواهب منتظرة بكوت ديفوار» ستسلط الضوء على أبرز المواهب التي من المنتظر أن تلمع في كأس الأمم 2024 الشهر المقبل.

في الحلقة الرابعة، سيكون الحديث عن نجم منتخب الجزائر الصاعد بسرعة الصاروخ "محمد الأمين عمورة" والذي يلعب في صفوف سانت جيلوارز البلجيكي.

وارتفعت أسهم اللاعب الشاب في سوق الانتقالات بعد مستويات مبهرة قدمها "عمورة" خلال الموسم الجاري.

انطلاقته

بدأ اللاعب الشاب مشواره الكروي في مسقط رأسه في "جيجل" مع فريق المدينة والذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الجزائري قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى صفوف فريق وفاق سطيف الجزائري عام 2020.

وقدم اللاعب الشاب مستويات مميزة للغاية مع وفاق سطيف، وهو ما سمح له للانتقال إلى فريق لوجانو السويسري في صفقة بلغت قيمته 1.2 مليون يورو.

وانضم بعد ذلك إلى فريق سانت جيلوارز البلجيكي في الصيف الماضي، بعد أن تألق مع لوجانو السويسري وسجل 17 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة خلال 66 مباراة.

ومع فريقه البلجيكي، نجح "عمورة" في تسجيل 17 هدفًا وصناعة 3 أهداف أي ساهم في 20 هدفًا خلال 25 مباراة خاضها هذا الموسم.

وارتفعت قيمته التسويقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، من 4.5 مليون يورو إلى 10 مليون يورو بفضل تألقه وموهبته الكبيرة.

مشواره الدولي

بدأ مشواره الدولي مع منتخب الجزائر في اكتوبر 2021 عندما شارك مع محاربي الصحراء أمام النيجر في تصفيات مونديال قطر 2022.

وابتعد عن المشاركة مع منتخب الجزائر قبل أن يعود للمشاركة الدولية امام أوغندا يوم 4 يونيو 2022 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وسجل "عمورة" أولى أهدافه الدولية أمام تنزانيا يوم 8 يونيو 2022 في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا ليساهم في انتصار الجزائر بهدفين دون رد.

ومنذ ذلك الوقت وبدأ اللاعب في المشاركة وحجز مكان في تشكيل جمال بلماضي، ليخوض 19 مباراة دولية ويسجل 5 أهداف ويصنع تمريرة حاسمة.

ومن المنتظر أن يقود هجوم محاربي الصحراء في "كان" 2024 بكوت ديفوار.

اقرأ أيضًا:

مواهب منتظرة بكوت ديفوار 2023 (3).. بلال الخنوس نجم المغرب