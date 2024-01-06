السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين ": المنطقة اللوجستية بالبحيرة توفر ما يقرب من 17 ألف فرصة عمل

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي

 

أكد  الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية / تجارية / ترفيهية / اجتماعية / إدارية/ تعليمية /خدمية ومول تجارى، بمحافظة  البحيرة  توفر فرص عمل تصل إلى 17  ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة،بالإضافة الى مكاتب خدمات / إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق.

تنفيذ 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60  مليار جنيه

 

واستعرض  الدكتور إبراهيم عشماوي  ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من  26  مشروعا باستثمارات تتجاوز 60  مليار جنيه،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلًا إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪؜ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة  

جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية  و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت  المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، حيث تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وبحضور العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية


أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه جار إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليار جنيه توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مشروع إنشاء مناطق لوجستية الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

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