محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات لإعادة الوجه الحضاري للمدينة

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاءً موسعًا، مع مسؤولي الإشغالات بحي شرق وغرب مدينة أسيوط لمتابعة سير العمل، ووجَّه بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين ومتابعتها دوريًا لعدم عودتها مرة أخرى، لافتًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وفقًا للخطة الموضوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، وعيون إبراهيم، رئيس حي غرب، وعبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

جهود الحفاظ على المظهر الحضاري

وأكد محافظ أسيوط، على مواصلة الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة أسيوط تماشيًا مع الطفرة التنموية في كافة المجالات موجهًا بمواصلة الحملات الخاصة بإزالة الاشغالات والمخالفات وتكثيف الجهود في هذا الملف وإعداد تقارير تتضمن مستجدات العمل مع التنسيق التام بين الأحياء والمرافق والمرور وكافة الجهات المختصة، مشددًا على الحفاظ على حق المواطنين في الطريق العام.

ووجَّه المحافظ، بسرعة الانتهاء من إزالة الإشغالات في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة لمنع الازدحام وتحقيق السيولة المرورية،ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم بالاحياء، مراعاة لظروفهم الاجتماعية، كما شدد على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة المناطق للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للمدينة،لافتًا لأهمية التواجد الميداني والعمل وفق خطة لإنهاء الإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري، مؤكدًا أنه غير مسموح بالمخالفات والإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد اللواء عصام سعد، على ضرورة التواجد الميداني في الشوارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع حلول للمشكلات التي قد تواجههم في كافة القطاعات من خلال التواصل المباشر والمستمر معهم والتعرف على مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم وحلها طبقًا للقانون بإعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسؤول لإننا جميعا كتنفيذيين هدفنا مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات.