مشروع "مستقبل مصر" واستصلاح واستزراع نصف مليون فدان على محور الضبعة

يقع مشروع مستقبل مصر على امتداد محور روض الفرج الضبعة الجديدة وهو الطريق الذي تم انشاءه ضمن المشروعات القومية للطرق بطول 120 كيلو متر وعمق 7.6 كيلو متر ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر.

المليون ونصف فدان

وقال مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أنه تقسيم المشروع إلى 60 طريقا طوليا و35 طريقا عرضيات مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة ألف فدان، ويعد المشروع قاطرة مصر الزراعية وبكورة مشروع الدلتا الجديدة التحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفاقد والمساحة المستهدف استصلاحها 1.05 مليون فدان من إجمالي 2.2 مليون فدان المساحة الاجمالية للدلتا الجديدة.

واضاف المصدر انه يتم نقل مياه الصرف المعالج بواسطة ترعة بإجمالي طول 170 كيلو متر عن طريق 17 محطة رفع تصل إلى أكبر محطة معالجة بطاقة 700 مليون متر مكعب يوم ومنها إلى أراضي المشروع، ويعتمد المشروع على خزانات مياه جوفية وهي ثلاث خزانات..الابوسين والمايوسين والمغرة وهي امتداد لمنطقة وادي النطرون وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات جنيه.

واوضح انه يقوم المشروع بالإشراف على تنفيذ مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم لمساحة 16 ألف فدان بإجمالي 180 صورة زراعية إسباني ومصري لزراعة محاصيل الخضروات والنباتات الطبية والعطرية وزراعات الفاكهة وزهور القطن بغرض التصدير ويشرف المشروع أيضا على تنفيذ مشروع المنيا وبني سويف لاستصلاح 80 ألف فدان.

مشروع استصلاح 500 ألف فدان بمحور الضبعة:

وقال إنه يقام مشروع استصلاح 500 ألف فدان بمحور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر بالقرب من الدلتا الجديدة وشبكة الطرق والموني سواء البحرية أو أو البرية أو الجوية ومتوسط الحدود الإدارية لمحافظة مطروح والبحيرة والجيزة.

واشار المصدر انه تم حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر وبعد الدراسة اتضح أن أكثر من 90% من المساحة صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتبلغ 500 ألف فدان وعلى رأس المحاصيل محصول القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة وستنشأ محطة عملاقة بطاقة 6 ملايين متر مكعب يوم لمعالجة مياه الصرف الزراعي لاستغلالها مرة أخرى.