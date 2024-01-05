"الزراعة" تكشف إنجازاتها بمجال الثروة الحيوانية والتوسع في استصلاح الأراضي والزراعة التعاقدية

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان من أهم إنجازات وزارة الزراعة في عام 2023 هي مشروع البتلو والزراعة التعاقدية والتوسع الأفقية لإنتاج التقاوي واستصلاح الأراضي وتحسين السلالات من أجل التلقيح الصناعي وتنفيذ مبادرة "احلم" لتنمية الأبقار الحلابة بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب مشروعات تطوير الري والري الحديث من أجل ترشيد استهلاك المياه وتوفيرها لمشروعات الاستصلاح في الأراضي الجديدة.

الثروة الحيوانية

وقال إبراهيم لـ"الدستور" إن مشروعات الثروة الحيوانية من أجل تنمية الثروة الحيوانية وسد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني من أجل سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني، كما أن هناك ملف الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدعم الأمن الغذائي للمواطنين إلى جانب ملف التوسع الرأسي لاستنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه كذلك ملف التشجيع على زراعة القصب بالشتل والتوسع والتوسع فيها ونشرها بين المزارعين، كذلك ملف التوسع في مراكز تجميع الألبان لزيادة الإنتاج إلى جانب مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري ورفع معيشة مستوى المزارعين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم استكمال ملف مشروع البتلو الذي تم تطويره يلبي احتياج من الإنتاج الحيواني وتم إقراض مشروع البتلو بما يتجاوز 7 مليارات جنيه لتوفير رؤوس ماشية لإنتاج اللحوم والألبان، وتحسين مستوى دخل الشباب، وتحسين مصادر الدخل من المزارعين وخاصة المرأة المعيلة.

وقال القرش لـ"الدستور" إن هنك مبادرة "ازرع " ومن خلالها تطوير إنتاجية المزارعين مع التحالف الوطني للعمل الأهلي من خلال التوعية والارشاد ومشروع توفير التقاوي عالية الإنتاجية وفقا للخريطة الصنفية من خلال المركز البحثية المتخصصة ووضمن الحملات القومية التي تنفذها الوزارة لمحاصيل الذرة والقمح.

وأضاف القرش أن هناك مبادرة "احلم" التي أطلقها وزير الزراعة السيد القصير بهدف توفير رؤوس الأبقار للأبقار الحلابة لصغار المربين وتم البدء في محافظة الشرقية لتحسين سلالات الماشية بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين، كما أن هناك ملف إنتاج الحوم والالبان حيث طورت الوزارة منظومة الإنتاج الحيواني وتم إنتاج 4 ملايين جرعة لقاءات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.