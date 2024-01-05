حبس عاطل وميكانيكى لإدارة ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية فى الفيوم وأسيوط

قررت النيابة العامة حبس عاطل وميكانيكي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية فى الفيوم وأسيوط.

وواصلت وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمُشاركة مديريتى أمن "الفيوم - أسيوط" بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط "ميكانيكى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم" لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 5 فرد محلى– عدد من الطلقات – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع).

وفى مديرية أمن أسيوط ؛ تم ضبط "عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح" لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه، وبحوزته (2 بندقية آلية - 5 بندقية خرطوش - طبنجة- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة".

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطيهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.