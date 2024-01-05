حبس شخصين بتهمة الاتجار فى السلاح بالتبين

قررت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية حبس شخصين بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص والاتجار بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول الواقعة.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "دون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة نقل "مُستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.