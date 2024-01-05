الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخصين بتهمة الاتجار فى السلاح بالتبين

حبس
حبس

قررت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية حبس شخصين بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص والاتجار بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول الواقعة.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "دون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة نقل "مُستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة 15 مايو والتبين حيازة سلاح امن القاهرة أسلحة نارية بندقية خرطوش

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