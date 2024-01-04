توقيع كشف طبي على الحجاج قبل السفر والسياحة تنتظر إجراء القرعة

أعلنت وزارة السياحة والأثار أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحجاج الفائزين بتأشيرات الحج السياحي لهذا الموسم وذلك لمتابعة الحالة الصحية لهم قبل السفر إلى الأراضي المقدسة حتى عودتهم للبلاد.

وقد أعلنت غرفة شركات السياحة في منشور إلى شركات السياحة المنظمة لموسم الحج المقبل بأسماء المستشفيات التي ستقدم الكشف الطبي للحجاج والمنتشرة بكافة المحافظات وقد طالبت الغرفة من الشركات بسرعة التواصل مع عملائها الفائزين بتأشيرات الحج السياحي فور ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي والمقرر إجراؤها يوم 6 يناير السبت، وإبلاغهم بسرعة سداد المبالغ المستحقة عليهم لافتة بأن التأخر في السداد سيؤثر سلبًا على إتمام باقي الإجراءات وجودة البرامج المقدمة للحجاج كما يضع أمام الشركات عقبات كبيرة في تنفيذ برامج الحج.

وأشارت الغرفة إلى أن السلطات السعودية قد اشترطت بأن يتم سداد قيمة الخدمات المقدمة للحجاج على المسارالإلكتروني السعودي أولآ قبل تسليم المواقع بالمشاعر المقدسة بكل من مشعر منى ومشعر عرفات إلى الشركات المنفذة لبرامج الحج السياحي ولهذا تهيب الغرفة بالشركات بسرعة تحصيل قيمة برامج الجج من الحجاج الناجحين فور ظهور نتيجة القرعه وبحد أقصى أسبوع من تاريخ إعلان القرعة، وذلك حرصًا على إتاحة الوقت أمام الشركات لإتمام إجراءات التضامن ومن ثم تحويل المبالغ المستحقة لقيمة الخدمات المقدمة للحجاج.

وقد اغلق اليوم باب تقديم المواطنين على قرعة الحج السياحي التي ستجرى يوم السبت المقبل، طبقا لاشتراطات ضوابط وزارة السياحة والأثار لتنظيم عمل شركات السياحة خلال موسم الحج المقبل ويتنافس المواطنين على 23 ألف تأشيرة حج مخصصة لوزارة السياحة والأثار وتقسم إلى 4 آلاف تاشيرة على حج الخمس نجوم، و13 ألف تأشيرة للمستوى الاقتصادي طيران و6 آلاف تأشيرة على الحج البري.