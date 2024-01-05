تواصل.. معرض يجمع تجارب 8 فنانين فى حوار بصرى بقاعة حامد عويس

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضًا فنيًا يجمع تحت عنوان " تواصل " تجارب ثمانية فنانين يوم السبت 6 يناير 2024 في تمام السادسة مساءا بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

يضم المعرض أعمال الفنانين: إبراهيم الدسوقي، أحمد عبدالفتاح، أحمد صابر، أحمد مجدي، أدهم بدوي، أحمد يحيى البدوي، إسلام الريحاني، محمود زكي.. مسلطًا الضوء على ما يُقارب بين هذه التجارب من لغة تشكيلية وتعبيرية لها سمتها ووقعها البصري الخاص.

بهذه المناسبة قال الدكتور وليد قانوش.. "يقوم معرض " تواصل " على فكرة إحداث حالة من الزخم حول الروابط الفنية بين أجيال مختلفة.. عرض فني يتمتع بحالة من الهارموني البصري والتناغم وفي نفس الوقت يحظى بالتنوع من حيث اختلاف الرؤى، وتنوع التناول التقني والأدائي، وخبرة التعاطي الفني.

معرض " تواصل " تحتضنه قاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية لثمانية تجارب تجمعهم الحالة التعبيرية نفسها ولا يفصل بينها غير ذاتية الفنان التي أضفاها على العمل الفني لإبراز قيمة التواصل بين الأجيال، وتقديم عرض بانورامي لمجموعة من الفنانين كل منهم له اتجاهاته وقناعاته الفكرية وأداءاته في عرض فني ثري ومتميز.".

يذكر أن المعرض يستمر حتى يوم 27 يناير بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية (١ ش منشا – محرم بك)

قطاع الفنون التشكيلية

يقوم قطاع الفنون التشكيلية بالدور الأساسي والأكثر أهمية تجاه الفنون التشكيلية ورعايتها، ويتمثل هذا الدور في تنظيم المعارض القومية والدولية وكذلك الإشراف على المتاحف الفنية والقومية وما تحويه من كنوز وروائع سواء كانت إبداعات لفنانين مصريين أو عالميين أو مقتنيات خاصة بأبرز رموز وأعلام الفكر والثقافة والسياسة بالإضافة إلى اضطلاعه بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية وورش العمل الفنية.