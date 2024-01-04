الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تسجيل قراءة عداد الكهرباء يناير 2024.. أبرز الخطوات

قراءة عداد الكهرباء
قراءة عداد الكهرباء

يبحث أغلب المشتركين في شركات الكهرباء، خاصة أصحاب العدادات الميكانيكية القديمة عن أبرز الخطوات والطرق لتسجيل قراءة العداد قبل طبع الفاتورة بأرقام على غير الحقيقة أو التأكد من عدم وجود أي أخطاء في الفاتورة.

الدستور” تستعرض في هذا التقرير أبرز تلك الخطوات لـ"تسجيل قراءة عداد الكهرباء يناير 2024" على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة".

وحددت شركات الكهرباء التسع الخاصة بتوزيع الكهرباء رابط محدد عبر وزارة الكهرباء يتاح الدخول عليه وتسجيل قرءاة عداد الكهرباء 2024.

كما يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي تقدم أكثر من 25 خدمة للمشتركين عبر شركات الكهرباء المختلفة.

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ويستطيع المواطن تسجيل قراءة عداد الكهرباء بنفسه عن طريق التسجيل إلكترونيا على موقع شركة توزيع الكهرباء التابع لها دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة بنفسه لتقديم قراءة العدادات ونقدم طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء والتي تتم شهريا في اليوم 29 من كل شهر وهي كالاتي:

1- اختيار نوع الخدمة من خلال الضغط على أيقونة قراءة العدادات ويجب إدخال الرقم الآلي الخاص للمستهلك

2- إدخال  البيانات المطلوبة (رقم العداد، والمنطقة، والعنوان، كتابة قراءة العداد الشهرية) والضغط على أيقونة التسجيل لطرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية

3- يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من هنا واختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة، واختيار الشركة التابعة لهاعلى مستوى محافظات مصر.
4-إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.
5-الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.
في بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة.

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