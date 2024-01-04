الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسي سابق: مصر تقود دبلوماسية نشطة لحل القضية الفلسطينية

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تقوم بدورها في القضية الفلسطينية، وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن وزير الخارجية سامح شكري، دائمًا يحمل الملف الفلسطيني في كل زيارة خارجية له لأمريكا.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم صدر بيان عن متحدث رسمي من الرئاسة الأمركية يطلب من اسرائيل أن تكف عن التصريحات التي تختص بالتهجير، مؤكدًا أن  مصر على اتصالات بكافة اطراف الأمم المتحدة وتقود دبلوماسية نشطة حول القضية الفلسطينية.

المساعدات المصرية لغزة تبلغ 3 أضعاف المساعدات المقدمة من دول العالم

وأكد أن المساعدات التي تقدمها مصر لغزة ليست تفضلًا منها، وإنما هي إقرار بالحقيقة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة قالت في تقريرها إن المساعدات التي دخلت غزة من مصر 3 أضعاف المساعدات التي جاءتها من العالم بما فيهم الدول العربية، وكذلك المستشفيات التي أقيمت على الحدود لاستقبال المرضى واستقبال الجاليات الأجنبية حتى نمتص ما يعانيه بعض الأخوة في فلسطين. 

السفير جمال بيومي مصر تقود دبلوماسية نشطة القضية الفلسطينية المساعدات المصرية لغزة

مواد متعلقة

دبلوماسى: أعضاء الكونجرس يطلعون على حقيقة موقف مصر تجاه أزمة غزة

طارق البرديسي: مصر كشفت المخطط الإسرائيلي للحرب في غزة من اليوم الأول

الهلال الأحمر يكشف تفاصيل معسكر مصر الإغاثى فى خان يونس (فيديو)

حسين هريدي: مصر تبذل جهود كبيرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

رامي عاشور: مصر الدولة الوحيدة التي تقود معارك دبلوماسية نيابة عن الفلسطينيين

المتحدث باسم حركة فتح: نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين

الأكثر قراءة

عاجل.. خطة الحكومة: ترشيد إنفاق النقد الأجنبى.. عدم صرف المنح على المكافآت والاستشارات

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

توترات البحر الأحمر تعيد أزمة سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تجديد حبس 3 مراهقين اغتصبوا فتاة قاصر فى الغربية

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار