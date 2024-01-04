الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رامي عاشور: مصر الدولة الوحيدة التي تقود معارك دبلوماسية نيابة عن الفلسطينيين

رامي عاشور
رامي عاشور

قال رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية منطلقا من دورها التاريخي تجاهها، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقود معارك دبلوماسية نيابة عن الفلسطينيين، كما أن الرئيس أنور السادات، هو الوحيد الذي تحدث عن حقوق الفلطسينيين في عقر إسرائيل.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن حماس ليست وسيلة لحرب إسرائيل ولكنها هدف غير معلن لتصفية القضية الفلسطينية وتهجيرهم والفترة الأخيرة ظهر الرفض القاطع من جانب مصر والأردن وهذا يعكس دور مصر في الازمة الحالية.

مسارات تتبعها مصر تجاة القضية الفلسطينية

وأكد أن مسار مصر تجاه القضية  يسير في مسارين الأول سياسي، والثاني إنساني، فالسياسي من خلال اللقاءات التي قام بها الرئيس السيسي ووزير الخارجية وأهمها استدعاء أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذهابه لمعبر رفح وظهر أثر هذه الزيارة في تصريحاته وتصريحات الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن المسار الإنساني هو إدخال المساعدات لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها المباشرة أو غير المباشرة.

رامي عاشور الدولة الوحيدة معارك دبلوماسية الفلسطينيين القضية الفلسطينية الأردن

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