مندوب فلسطين: مصر اتخذت دور القيادة فى المفاوضات بشأن غزة

قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور، إن مصر اتخذت دور القيادة في المفاوضات بشأن غزة، مؤكدًا أن المجموعة العربية عملت من أجل أهداف إنسانية في غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، نثق بقدرات الدولة المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة، موضحًا أن 2.3 مليون فلسطيني في غزة يقاومون من أجل البقاء على قيد الحياة، مضيفًا أنه يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وتقديم المساعدات ومنع التهجير القسري، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل تجاهل المطالب العالمية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها، متابعًا أن إسرائيل تسعى إلى تدمير الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه، مضيفًا أن التعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.