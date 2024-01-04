"المحطات النووية" تعلن مد فترة تقديم التظلمات للمتقدمين للوظائف

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة د.أمجد الوكيل مد فترة تقديم التظلمات للمتقدمين في الإعلان رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ حتى يوم الجمعة الموافق 12 ـ 1 ـ 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة المحطات النووية عبر موقع التواصل فيسبوك تنويهًا جاء فيه: "تعلن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن مد فترة تقديم التظلمات للمتقدمين في الإعلان رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ حتي يوم الجمعة الموافق ١٢/١/٢٠٢٤ ويمكن للمتقدمين متابعة حالة التقديم، وتقديم التظلمات ومتابعة مواعيد الاختبارات علي الصفحة الخاصة بكل متقدم".

كانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أعلنت نوفمبر الماضي مد فترة التقديم للحاصلين على بكالوريوس الهندسة فى التخصصاتج المطلوبة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وذكر بيان صادر عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه: نظرًا للإقبال على التقديم فى الإعلان عن الوظائف للحاصلين على بكالوريوس الهندسة فى التخصصات المطلوبة فقد تقرر مد فترة التقديم لتستمر خلال المدة من 24 -11-2023 الى 30-11-2023 مع خريجى كليات العلوم وما يعادلها مع خالص التمنيات للجميع بالتفوق.

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن مجموعة من الوظائف الجديدة التي تحتاجها بعض التخصصات الهندسية والعلمية والإدارية.

وذكر بيان صادر عن الهيئة جاء فيه: تعلن (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء) عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها، وفقا لما سيتم الإعلان عنه علما بأن التقديم للوظائف ورفع المستندات وسداد الرسوم يكون إلكترونيا وحصريا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

المستندات المطلوبة للتقديم:

1- ـ صورة المؤهل الدراسى.

2- صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.

3- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعــفــاء منها لـلـذكـور والخدمة العامـة أوالإعفاء منها للإناث.

4- صورة شهادة عضوية النقابة للوظائف الهندسية والعلوم والمحامين.

5- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

6- ـ صورة فوتوغرافية حديثة.

7- صورة من الطابعة التأمينية المؤيدة لمدد الخبرة.