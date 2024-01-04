الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المحطات النووية" تعلن مد فترة تقديم التظلمات للمتقدمين للوظائف

هيئة المحطات النووية
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة د.أمجد الوكيل مد فترة تقديم التظلمات للمتقدمين في الإعلان رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ حتى يوم الجمعة الموافق 12 ـ 1 ـ 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة المحطات النووية عبر موقع التواصل  فيسبوك تنويهًا جاء فيه: "تعلن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن مد فترة تقديم التظلمات للمتقدمين في الإعلان رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ حتي يوم الجمعة الموافق ١٢/١/٢٠٢٤ ويمكن للمتقدمين متابعة حالة التقديم، وتقديم التظلمات ومتابعة مواعيد الاختبارات علي الصفحة الخاصة بكل متقدم".

كانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أعلنت نوفمبر الماضي مد فترة التقديم للحاصلين على بكالوريوس الهندسة فى التخصصاتج المطلوبة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وذكر بيان صادر عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه: نظرًا للإقبال على التقديم فى الإعلان عن الوظائف للحاصلين على بكالوريوس الهندسة فى التخصصات المطلوبة فقد تقرر مد فترة التقديم لتستمر خلال المدة من 24 -11-2023 الى 30-11-2023 مع خريجى كليات العلوم وما يعادلها مع خالص التمنيات للجميع بالتفوق.

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن مجموعة من الوظائف الجديدة التي تحتاجها بعض التخصصات الهندسية والعلمية والإدارية.

وذكر بيان صادر عن الهيئة جاء فيه: تعلن (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء) عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها، وفقا لما سيتم الإعلان عنه علما بأن التقديم للوظائف ورفع المستندات وسداد الرسوم يكون إلكترونيا وحصريا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
المستندات المطلوبة للتقديم:
1- ـ صورة المؤهل الدراسى.
2- صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.
3- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعــفــاء منها لـلـذكـور والخدمة العامـة أوالإعفاء منها للإناث.
4- صورة شهادة عضوية النقابة للوظائف الهندسية والعلوم والمحامين.
5- صورة بطاقة الرقم القومى سارية. 
6- ـ صورة فوتوغرافية حديثة.
7- صورة من الطابعة التأمينية المؤيدة لمدد الخبرة.

المحطات النووية هيئة المحطات النووية الكهرباء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل

الأكثر قراءة

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

عاجل.. خطة الحكومة: ترشيد إنفاق النقد الأجنبى.. عدم صرف المنح على المكافآت والاستشارات

توترات البحر الأحمر تعيد أزمة سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

حقيقة تورط "أميرة الذهب" مع عصابة كبرى للاتجار فى المخدرات والأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار