الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار جزء من سقف مصنع تحت الإنشاء بطريق "مصر- الإسكندرية" فى أكتوبر

سيارات الاسعاف لنقل
سيارات الاسعاف لنقل المصابين

انهار  جزء من سقف مصنع تحت الإنشاء، بجوار مصنع موبيكا الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية في أكتوبر، ويجري البحث عن عمال تحت الأنقاض بمنطقة أكتوبر.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار جزء من سقف مصنع تحت الإنشاء بجوار مصنع موبيكا الكيلو 28 بطريق "مصر- الإسكندرية" في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتم الدفع بسيارتين دفاع مدني.

 نتائج الفحص الميداني

بالانتقال والفحص الميداني تبين انهيار جزء من سقف مصنع تحت الإنشاء بجوار مصنع موبيكا الكيلو 28 بطريق"مصر- الإسكندرية" في أكتوبر، ويجري البحث عن عمال تحت الأنقاض.

مصنع تحت الإنشاء مصنع موبيكا طريق مصر إسكندرية عمال منطقة اكتوبر غرفة عمليات النجدة

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