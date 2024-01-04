الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"المقاولون العرب" توقع عقود إنشاء جسور فى مدينة درنة الليبية (صور)

جانب من مراسم التوقيع
جانب من مراسم التوقيع

شهدت مدينة درنة، يوم الثلاثاء، مراسم توقيع كبرى العقود في مجال الإعمار بين صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، الذي يمثله المدير التنفيذي المهندس بالقاسم حفتر، ورئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" المصرية، المهندس أحمد العصار، بمقر إدارة الصندوق في مدينة درنة.

وشملت الاتفاقيات عقود إنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة التي جرفتها السيول إثر كارثة الإعصار "دانيال"، ومنها جسر بأعلى وادي أبومهبول بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة، وجسر بأعلى وادي مرقص بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للصندوق ضرورة البدء في الأعمال وإتمامها في أسرع وقت؛ من أجل حلحلة كافة الاختناقات التي تعاني منها مدينة درنة، مع ضرورة الحفاظ على الجودة.

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