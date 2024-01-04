الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الغرفة التجارية بالإسماعيلية: قرار السلع الاستراتيجية خطوة مهمة لحماية المستهلك

السلع
السلع

أشاد أسامة العدوي، عضو الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣، باعتبار (7) سلع من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

القرار يسهم في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية

كما أشار أسامة العدوي، في تصريحات له اليوم الخميس، إلى أن القرار يسهم في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، وحماية حقوق المستهلك من الاستغلال، وتحقيق العدالة في توزيع السلع.

ولفت العدوي إلى أن الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية تؤكد دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في سبيل ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

واختتم العدوي أن القرار يُعد خطوة مهمة في اتجاه ضبط الأسواق وحماية المستهلك، حيث يستهدف القرار 7 سلع أساسية تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

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