الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|بيونجيانج تحذر من الحرب مع جارتها الجنوبية.. و15 قتيلا فى هجوم بنيجيريا

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث،  والتي رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة "أخبار فاتتك".

كوريا الشمالية تجدد تحذيرها بشأن اندلاع حرب مع جارتها الجنوبية

جددت كوريا الشمالية اليوم الخميس، تحذيرها من أن احتمال الصدام مع كوريا الجنوبية سيكون الأعلى هذا العام؛ وذلك على خلفية التدريبات العسكرية التي أجرتها الأخيرة منذ بدء العام الجديد. وأجرى الجيش الكوري الجنوبي هذا الأسبوع تدريبات بالمدفعية وتدريبات بالذخيرة الحية، كما أجرى سلاحه البحري مناورات بمشاركة سفن حربية وطائرات، في محاولة لتعزيز الموقف الدفاعي ضد الاستفزازات المحتملة من قبل بيونج يانج.

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15 قتيلا فى هجوم إرهابى شرقى نيجيريا

لقي 15 شخصًا على الأقلّ من القرويين، مصرعهم في هجوم شنّه مسلّحون إرهابيون على قريتين في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا. وقال السكّان لـ"فرانس برس" إنّ "المهاجمين وصلوا، الإثنين (يوم رأس السنة) على دراجات نارية وشاحنات مجهّزة بمدافع رشّاشة إلى قريتي جاتماروا وتسيها الواقعتين قرب مدينة شيبوك وراحوا يطلقون النار على سكّانهما". 

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-1-2024 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم بصورة دائمة عن مواعيد مباريات اليوم للاستمتاع بمشاهدة فرقهم المفضلة خلال المنافسات في البطولات والدوريات المتنوعة الدولية والإقليمية والمحلية. ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-1-2024 في البطولات والدوريات المقامة حاليا كذلك أول مباراة قادمة لفريقي الأهلي والزمالك الأكثر بحثًا باستمرار. 

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جيرونا يحقق فوزًا قاتلًا على أتلتيكو مدريد ويطارد الريال على صدارة الليجا

حقق فريق جيرونا فوزًا قاتلًا على اتلتيكو مدريد في الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة التي جمعت الفريقين والتي انتهت بنتيجة 4-3 في الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا". تقدم فريق جيرونا بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق فاليري فيرنانديز قبل أن يدرك ألفارو موراتا التعادل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 14 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

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سعر الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024 بالجنيه المصرى والدولار

بدأ سعر الذهب في مصر يشهد استقرارًا ملحوظًا على مدار اليومين الماضيين بعد أن وصل  سعر عيار 21 لـ 3190 جنيهًا دون حركة انخفاض أو ارتفاع جديدة. وننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024 بالجنيه المصري والدولار، وفق آخر تحديث للأسعار التي أحيانًا تتغير على مدار اليوم، وكذلك سعر الذهب بي تي سي btc. 

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سعر الريال السعودى واليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنوك 4-1-2024

واصل سعر الريال السعودي اليوم وأيضًا سعر اليورو ارتفاعه مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس ٤-١-٢٠٢٤، مع إبقاء البنك المركزي المصري على قيمة الجنيه مقابل العملات في اجتماعها الأخير والذي ثبتت فيه سعر الفائدة. وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي واليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك ٤-١-٢٠٢٤.

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