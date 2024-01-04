جيرونا يحقق فوزًا قاتلًا على أتلتيكو مدريد ويطارد الريال على صدارة الليجا

حقق فريق جيرونا فوزًا قاتلًا على اتلتيكو مدريد في الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة التي جمعت الفريقين والتي انتهت بنتيجة 4-3 في الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تقدم فريق جيرونا بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق فاليري فيرنانديز قبل أن يدرك ألفارو موراتا التعادل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 14 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وعاد فريق جيرونا ليتقدم مجددًا في الدقيقة 26 عن طريق سافيو قبل أن يضيف دالي بليند الهدف الثالث في الدقيقة 39 لصالح أصحاب الأرض.

وتمكن ألفارو موراتا من تقليص الفارق في الدقيقة 44، حيث تم احتساب الهدف بعد العودة إلى الفار.

وتمكن موراتا من تسجيل هدف ثالث بعد دقيقة واحدة لكن لم يحتسب بعد الرجوع لتقنية الفار، لينتهي الشوط الأول بتقدم جيرونا 3-2.

وفي الشوط الثاني، استطاع موراتا أن يُكمل "الهاتريك" بتسجيله هدف ثالث في الدقيقة 54.

واستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، بعدما سجل إيفان مارتن نونيز هدف الانتصار لصالح جيرونا.

وارتفع رصيد جيرونا بعد هدذا الفوز إلى 48 نقطة متساويًا مع ريال مدريد المتصدر وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 38 نقطة في المركز الثالث.

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روديجر يقود الريال لانتصار صعب على مايوركا فى الدورى الإسبانى

كان ريال مدريد قد حقق انتصارا صعبا على ضيفه ريال مايوركا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2023-2024.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.