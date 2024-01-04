حدث فى مثل هذا اليوم فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقى

حدث في مثل هذا اليوم، أجندة تقدمها الــ “الدستور” نرصد فيها أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم 4 يناير، من مواليد ووفيات أعلام الفكر والفن والأدب، وأبرز الأحداث السياسية والعالمية والمحلية.

أبرز الأحداث التاريخية في مثل هذا اليوم

حدث في مثل هذا اليوم من العام 808 أسس إدريس ابن الأزهر بن إدريس الأول، أو إدريس الثاني مدينة فاس، لتكون أول عاصمة إسلامية في المغرب الأقصي.

وفي العام 1493 غادر الرحالة والمستكشف الإيطالي كريستوفر كولمبس العالم الجديد إلي إسبانيا بعدما أول رحلاته الاستكشافية.

حدث في مثل هذا اليوم، أيضا، من العام 1948 استقلال بورما لتصبح باسم جمهورية اتحاد ميانمار.

وفي العام 1951، احتلت قوات الجيش الصيني وقوات كوريا الشمالية مدينة سيول، وذلك في إطار الحرب الكورية، أو الحرب الأهلية الكورية، والتي أندلعت في عام 1950 واستمرت حتي عام 1953، في إطار الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي العام 1961 إنعقاد مؤتمر الدار البيضاء بين أقطاب أفريقيا وهم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وملك المغرب محمد الخامس، وزعيم غينيا كوامي نيكروما، والزعيم الكيني جومو كينياتا.

وفي العام 1969 بدأت فرنسا في تطبيق قرار حظر تصدير الأسلحة وقطع الغيار العسكرية إلي إسرائيل، علي خلفية عدوان إسرائيل علي مطار بيروت الدولي.

و حدث في مثل هذا اليوم من العام 1980 إعلان الولايات المتحدة الأمريكية مقاطعتها لدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية في موسكو، إثر الغزو السوفيتي لأفغانستان.

وفي العام 1989 مقاتلات من سلاح الجو الأمريكي تسقط مقاتلتين ليبيتين داخل المياه الإقليمية الليبية في البحر الأبيض المتوسط.

وفي العام 2018 فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي خلال العام 2017 ضمن حفل توزيع جوائز الكاف.

وحدث في مثل هذا اليوم ميلاد

الفنانة المصرية ليلي علي، الراقصة سهير زكي، لويس بريل مخترع الطريقة التي سميت باسمه لتمكين المكفوفين من القراء. وميلاد رئيس وزراء اليابان الأسبق تارو كاتسورا.

وحدث في مثل هذا اليوم، أيضا، ميلاد الفيزيائي الأيرلندي، بريان جوزيفسن، والحاصل علي جائزة نوبل في الفيزياء للعام 1973. وميلاد الكاتب الصيني جاو كيسينججيان، والفائز بجائزة نوبل في الآداب في العام 2000.

وحدث في مثل هذا اليوم ميلاد كل من: لاعب كرة القدم الألماني توني كروس. ولاعب الكرة الروسي أوليج رومانتسيف، ولاعب الكرة الإيراني حميد ستيلي. ولاعب الكرة البريطاني جيمس ميلنر. ولاعب الكرة الإيطالي ألبيرتو بالوكسي، وعالم الكيمياء الأميريكي والخاصل علي جائزة نوبل في الكيمياء عام 2005 ريتشارد شروك.

رحلوا عنا في مثل هذا اليوم

ومن وفيات حدث في مثل هذا اليوم، رائد أدب الخيالي العلمي في مصر نهاد شريف، الشاعر والفقيه المكي ابن يعقوب المكي، الفيلسوف الفرنسي صاحب كتاب “الضحك” هنري برجسون، والحاصل علي جائزة نوبل في الآداب عام 1927. والروائي الفرنسي ألبير كامو، والحاصل علي جائزة نوبل في الآداب عام 1957.

وحدث في مثل هذا اليوم أيضا وفاة كل من: الشاعر الأمريكي توماس إليوت والحاصل علي جائزة نوبل في الآداب عام 1948 . وعالم الفيزياء النمساوي إرفين شرودنجر. والحاصل علي جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933. والفنانة المصرية دولت أبيض، والشاعر الأردني حسني فريزر، وسلطان العويس مؤسس الجائزة الثقافية، علي رضا بهلوي نجل شاه إيران، والشاب التونسي محمد البو عزيزي، والذي أحرق نفسه في ميدان عام فكان شرارة إنطلاق الثورة في تونس 2011، والموسيقار اللبناني إلياس الرحباني. لاعب كرة القدم الإيطالي ساندرو سالفادوري، وحاكم إمارة دبي، مكتوم بن راشد آل مكتوم.