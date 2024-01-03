الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متى تتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى؟.. متحدث الحكومة يُجيب

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حقيقة تعويم الجنيه المصري، مؤكدًا أن هذا من اختصاص البنك المركزي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا إن هناك مشاورات مستمرة مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أن الدولة تبذل جهودها لوضع برنامج زمني جديد ومتوقع أن تكون هناك زيارة  خلال الشهر الجاري وعندما يتم الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عنه في حينه.

وأكد أن رئيس الوزراء تحدث عن الأشقاء العرب الضيوف بمصر وحجم الأعباء الملقاة على ميزانية الدولة، ولكن كافة الجنسيات الموجودين بمصر ضيوف كرام ولا مساس بهم، موضحًا أن تقنين الأوضاع أمر بديهي يتم منذ البداية من قِبل وزارة الداخلية ولا يوجد أي قلق بهذا الشأن.

وأشار إلى أن هناك 3 مؤشرات اقتصادية تحكم عملية تقليل التضخم وزيادة النمو وخفض البطالة، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحسين تلك المؤشرات ونسعى لمعالجة سعر الفائدة والتضخم لأقل من 10%، وخفض الدين العام من 95% إلى 80%، وزيادة معدلات الاستثمار والتنمية.

متى تتحسن المؤشرات الاقتصادية؟

وأكد أن المؤشرات ربما تتحسن في 2025 ولكن يجب أن ندرك أن هذه أزمة عالمية والكل يتوقع المزيد من التحسن التدريجي مع بداية 2025 وأن الدولة تعتزم عدم التخلي عن محدودي الدخل حتى نتجاوز تلك التحديات. 

مجلس الوزراء تعويم الجنيه ميزانية الدولة المؤشرات الاقتصادية أزمة عالمية التحسن التدريجي

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