حامد فارس: الاحتلال لا يؤمن بالسلام.. و"نتنياهو" خسر المعركة فى غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد هو وحكومته المتطرفة تهجير الفلسطينيين بأي شكل.

وأضاف “فارس” في مداخلة لبرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "dmc" أن هذا أظهر بشكل واضح النوايا الخبيثة لتلك الحكومة التي لا تؤمن بالسلام.

وأشار إلى أن نتنياهو على المستوى العسكري لم يحقق أي شيء يُذكر وبالتالي يبحث عن انتصار وهمي لأنه خسر المعركة بالفعل في قطاع غزة، متابعًا: "نتحدث عن أكثر من 88 يومًا ولم يحقق رئيس الوزراء الإسرائيلي أهدافه المعلنة، سواء بتصفية رموز المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة وأيضًا لم يحقق أي نتائج تُذكر لكن على العكس يخسر الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة يوميًا".

الاحتلال يتعرض لخسائر كبيرة يوميًا

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعرض لخسائر كبيرة جدًا وهناك أعداد كبيرة من القتلى والإصابات وأصبحت هناك ضغوط حقيقية وحالة نفسية هستيرية وحالة من الضعف والوهن الشديد يعاني منها الجيش الإسرائيلي، والحالة النفسية في أدنى مستوياتها وظهر ذلك من خلال الكثير من المواقف.

وتابع: “ليلة رأس السنة أرسلت المقاومة رسالة واضحة للشعب الإسرائيلي وليس الحكومة عندما قصفت تل أبيب برشقات صاروخية من كل بقعة من بقاع غزة”.