حامد فارس: الاحتلال حريص على إطالة أمد الحرب في غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن عداد الشهداء من أبناء قطاع غزة لم ولن يتوقف في ظل مساعي حكومة “نتنياهو” لإطالة أمد الحرب في غزة.

وأضاف “فارس” في مداخلة لبرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "dmc": "نتحدث عن ما يقرب من 100 ألف شهيد ومصاب ثلثهم من النساء والأطفال جرّاء الحرب على قطاع غزة".

قطاع غزة يعيش مأساة حقيقية

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن هذا الرقم دلالة واضحة على حجم المعاناة التي يعشها أبناء قطاع غزة على المستويات كافة، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني صعب جدًا وهناك نقص شديد في المواد الإغاثية والإنسانية، كما أن المنظومة الصحية بشكل عام في غزة خرجت عن الخدمة وانهارات بشكل واضح.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو تريد إطالة أمد المعركة واتساع دائرة الصراع من خلال تحركات خطيرة جدًا على مستوى المنطقة بشكل عام.