الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب ذوي همم على مهن يحتاجها سوق العمل.. وتوعية بأحكام القانون بمنشآت أسيوط

دورة تدريبية للتأهيل
دورة تدريبية للتأهيل لسوق العمل

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة لذوي همم، وتخرج دفعة جديدة من المتدربات بمدرسة الأمل للصم "فتيات"، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية ومديرية التربية والتعليم.

دعم الطلاب ذوي الهمم 

يهدف البرتوكول إلى توفير كل سبل الدعم اللازمة والممكنة لذوي الهمم وبخاصة طلاب مدارس الأمل التابعة للتربية والتعليم، وتتضمن تلك الدورات جوانب نظرية وعملية تسهم في تعزيز المهارات الحياتية لدى المتدربين وتنعكس بالإيجاب على كفاءتهم وعلى جودة مخرجات العملية التدريبية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "بيبسي" بمنقباد بمركز أسيوط، شارك فيها 20 من العاملين بالشركة، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.

دورات تدريبية لذوي الهمم

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة، ان تنفيذ تلك الجهود الى تقوم بها المديرية لتقديم دورات تدريبية لذوي الهمم، وتنظيم ندوات للتوعية باحكام القانون تأتي في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير برامج تدريبية مهنية مناسبة لذوي الهمم تعمل على تأهيلهم لدخول سوق العمل ودمجهم فى المجتمع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكثيف التوعية والتثقيف باحكام القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يوفر الاستقرار ومناخ عمل آمن.

 وأضاف مدير المديرية أنه يجرى متابعة البرامج التدريبية لذوى الهمم بشكل مباشر ودوري من خلال العاملين بإدارة التدريب المهني، كما أن هذه البرامج التدريببة يُجرى تنفيذها من خلال الالتزام التام بالقواعد المنظمة للتدريب والواردة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ويحصل المتدربين فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديريتين تفيد إجتيازهم الدورة.

وأكد أن المديرية مستمرة فى تنظيم الندوات التثقيفية تباعًا للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، حيث ألقى تلك الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط

مديرية العمل محافظة أسيوط الدورة التدريبية مهنة التفصيل ذوي همم

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