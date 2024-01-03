الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رحيل محمد الشناوى إلى السعودية فى يناير.. إدارة الأهلى تحسم الأمر

محمد الشناوي
محمد الشناوي

رفض مسئولو نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فكرة رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بنادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي في يناير الجاري، لأي من الدوريات الخليجية وتحديدًا الدوري السعودي؛ نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، أن  السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تمسك ببقاء محمد الشناوي، رافضًا رحيله تحت أي ظروف، خاصة في ظل ارتباط الفريق بمنافسات محلية وقارية في الفترة المقبلة.

وأضاف أن إدارة الكرة تعكف حاليًا على تجهيز عقد جديد لـ محمد الشناوي يليق بما قدمه مع النادي خلال الفترة الماضية، ورفضه الرحيل في الميركاتو الشتوي.

أندية سعودية تتواصل مع "الشناوى"

وأشار المصدر إلى أن حارس الأهلي تلقى اتصالات من أندية سعودية خلال الفترة الأخيرة ولكنها لم ترتق لمرحلة العروض الرسمية حتى الآن، لكن تمسك كولر باستمراره جعل الحارس يغلق باب الرحيل لحين تعيدل عقده ماليًا.

وأوضح أن إدارة الأهلى أكدت أنه حتى الآن لم يصل إلى النادي أي عروض لضم محمد الشناوي حارس المرمى، سواء من الدوري السعودي أو غيره.

وكان محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، قد عقد اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم قبل سفره إلى مسقط رأسه، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

كولر الخطيب لجنة التخطيط محمد الشناوي الاهلى الميركاتو التشتوي

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