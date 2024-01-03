الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كسر مفاجئ بخط 800 ملي بمياه شرب بقرية اللشت بالعياط

انقطاع مياه
انقطاع مياه

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح بخط مياه الشرب قطر  800 مم بمركز ومدينة العياط والذى تعرض لكسر مفاجئ صباح اليوم أمام مركز شباب اللشت بطريق كفر طرخان مما تسبب فى انقطاع مياه الشرب عن قرى (بمها، اللشت، العامرية، الناصرية، أبوالعباس، جرزا، كفر جزا، طعما، السعودية، عزبة أبوحمد ).

ووجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة العياط، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بسرعة إجراء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتضررة بالانقطاع. 

وشدد “راشد” على ضرورة المتابعة الميدانية للأعمال وسرعة تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية بطريق 53 ( المريوطية- كفر طرخان ) والحفاظ على الإنسيابية المرورية.

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تدعيم منظومة التعامل مع مياه الأمطار وتقلبات الطقس بمعدات وشفاطات إضافية تغطي كافة قطاعات المحافظة وذلك لتنفيذ خطط نشر المعدات على أكمل وجه.

توفير 20 سيارة شفاط جديدة

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم توفير ٢٠ سيارة شفاط جديدة سوف يتم توزيعها على المراكز والمدن والأحياء، روعى فى توزيعها المناطق الأكثر كثافة وتعرضًا للكميات المتساقطة من الأمطار لتفادى تراكم المياه بالنقاط الساخنة وبالمحاور والطرق الرئيسية والحيوية إلى جانب دعم الآلات والمعدات بالقرى للتعامل مع المواقف الطارئة.

وكلف المحافظ المراكز والمدن والأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار بكافة الميادين والشوارع مؤكدًا علي ضرورة توعية عمال النظافة بتوخي الحذر أثناء أعمال الكنس والتجريد بعدم تراكم الرمال بداخل تلك البالوعات وانسددها مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة إنشاء بالوعات صرف للأمطار إضافية بالنقاط الساخنة والشوارع الجاري تطويرها. 

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والتي وجه خلالها شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز بالتأكيد علي الجاهزية الدورية للمعدات وسيارات الشفط وسرعة الأنتهاء من تنفيذ خطة اصلاح المعدات المعطلة وإجراء الصيانات الدورية اللازمة. 

كما وجه المحافظ الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والتأكد من تركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك لمراعاة المظهر الحضارى وضمان آمن وسلامة المواطنين، إلي جانب التصدي إلي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للحفاظ علي المال العام مع التزام المحال والمنشات التجارية بالاغلاق في المواعيد الشتوية المحددة.

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