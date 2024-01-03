بعد انخفاضات متتالية.. استقرار سعر الأرز في السوق المحلي

شهد سعر طن الأرز، اليوم الأربعاء، استقرارا في جميع الأنواع بالسوق المحلية، عقب سلسلة من الانخفاضات خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت أسعار الأرز الشعير بمقدار 500 جنيه للطن، وهبطت أسعار الأرز الأبيض بمقدار 1000 جنيه للطن، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

سعر طن الأرز اليوم

واستقرت أسعار الأرز الشعير “عريض الحبة”، بالأسواق المحلية لتسجل 18.200 جنيه للطن وشهدت أسعار الأرز الشعير “رفيع الحبة”، ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 17.700 جنيه، ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي “عريض الحبة كسر 3%”، إلى 28.000 جنيه للطن وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي “رفيع الحبة كسر 5%”، 26.600 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وجاء سعر كيلو الأرز للمستهلك 30 جنيهًا.

سعر الأرز التمويني

وتطرح وزارة التموين سعر الأرز اليوم بمبلغ 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهًا في الأسواق، كما تطرح عدد من الأنواع الأرز البلدي بسعر 20 جنيهًا داخل مبادرة خفض السلع بجميع المنافذ والسلاسل التجارية.

تخفيض سعر الأرز الحر في المجمعات

كما خفضت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الأرز الأبيض المحلي إلى 22 جنيهًا للكيلو بدلًا من 25 جنيهًا، بجانب الاستمرار في طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

مناقصة جديدة للارز التمويني

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، الأيام الماضية، عن الممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

- وصول خلال الفترة من:-

1 فبراير حتى 19 فبراير 2024 أو 20 فبراير حتى 10 مارس 2024.

- تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

- الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع.