الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حالة تأهب قصوى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية غداة اغتيال "العارورى".. بث مباشر

جريدة الدستور

نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”، بثا مباشرا، لحالة التأهب القصوى، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، غداة اغتيال “العاروري”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، قد كشفت أن حركة حماس سترد على اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري من جهة لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن التقديرات تشير إلى أنه بما أن الذين استشهدوا بالأمس في بيروت هم المسئولون عمليًا وبشكل يومي عن إطلاق حماس النار من لبنان، فإن هذا يعني أن حماس ستعد الرد على الاغتيال وهذا قد يستغرق بعض الوقت. 

الحدود اللبنانية الإسرائيلية العاروري” اغتيال “العاروري” إسرائيل لبنان

مواد متعلقة

"الصحة": لدينا 19 عيادة صحة نفسية للمرأة فى المحافظات

المرحلة الثالثة للحرب على غزة بدأت.. أبرز معالمها وتطوراتها على المستوى الإقليمى

"القاهرة الإخبارية": انسحاب قوات الاحتلال من مخيم عين السلطان

القاهرة الإخبارية: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال 24 ساعة فى غزة

21 ألف شهيد و56 ألف مصاب منذ بدء الحرب على غزة

مدبولى: وضع الأسعار على المنتجات.. وعلى المواطنين الإبلاغ عن مخالفيها

رئيس الوزراء: الحكومة ستراجع أسعار السلع الاستراتيجية شهريًا

سيناء.. مشروعات تنموية عملاقة غيّرت ملامح الحياة على أرض الفيروز

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

حبس موظف سب طبيبًا داخل عيادته بـ"ألفاظ نابية"

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

مسؤول أمريكي كبير: استهداف العاروري يهدد محادثات وقف القتال وتحرير المحتجزين

الرئيس السيسى: يجب اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس