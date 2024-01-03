حالة تأهب قصوى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية غداة اغتيال "العارورى".. بث مباشر

نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”، بثا مباشرا، لحالة التأهب القصوى، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، غداة اغتيال “العاروري”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، قد كشفت أن حركة حماس سترد على اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري من جهة لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن التقديرات تشير إلى أنه بما أن الذين استشهدوا بالأمس في بيروت هم المسئولون عمليًا وبشكل يومي عن إطلاق حماس النار من لبنان، فإن هذا يعني أن حماس ستعد الرد على الاغتيال وهذا قد يستغرق بعض الوقت.