"الصحة": لدينا 19 عيادة صحة نفسية للمرأة في المحافظات

قالت الدكتورة سمر فؤاد، مدير إدارة صحة المرأة بالأمانة العامة للصحة النفسية، إن الإدارة تعد من الأحدث والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2021، لافتة إلى أن الإدارة تضم فريق عمل مكون من أطباء نفسيين وتمريض متخصصين في الطب النفسي.

وأضافت "فؤاد"، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أنّ إدارة صحة المرأة بالأمانة العامة للصحة النفسية، تغطي جميع احتياجات المرأة النفسية، بما في ذلك الصحة النفسية للحمل والرضاعة، ومشاكل الهرمونات، واضطرابات الشهية، وسمات الشخصيات.

وأوضحت أن العيادات موجودة في جميع مستشفيات الصحة النفسية بمحافظات مصر، وبلغ عددها حتى الآن 19 عيادة، منها 5 عيادات في القاهرة الكبرى، و8 في الوجه البحري، و6 في الوجه القبلي.

وأكدت الدكتورة سمر فؤاد، مدير إدارة صحة المرأة بالأمانة العامة للصحة النفسية، أنّ زيارة العيادات ليست مقتصرة على النساء اللاتي يعانين من مشكلات نفسية، بل يمكن لأي امرأة زيارة العيادة للفحص وتلقي الاستشارات اللازمة.