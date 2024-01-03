الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المرأة وعلاقتها بالزيادة السكانية".. ندوة لوحدة سكان مرسى مطروح بـ"أم الرخم"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن قيام وحدة السكان بالمدينة بتنظيم ندوة بقرية أم الرخم التابعة للمركز بعنوان "صحة المرأة وأهمية وسائل تنظيم الأسرة... وعلاقتها بالزيادة السكانية"، لتثقيف الفتيات وسيدات القرية، والتوعية بقضايا المجتمع والأسرة بالتعاون مع التثقيف الصحي.

_ التثقيف الصحي

وقالت أسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة، إن الندوة بالتعاون مع التثقيف الصحي ركزت على جهود الدولة في الاهتمام بصحة المرأة والصحة الإنجابية، والحرص على حقوقها، لينعكس ذلك على تعظيم وسائل تنظيم الأسرة للحد من الزيارة السكانية، لكي يشعر المواطن بالتنمية في قطاعات الصحة والتعليم وكافة القطاعات الخدمية.

_القافلة الطبية المجانية بقرية أم الرخم

ومن جانبه أشار محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح، إلى أن الندوة التثقيفية بالقافلة الطبية المجانية بقرية أم الرخم، استعرضت مبادرات الدولة في ملف صحة المرأة مثل إطلاق مبادرة 100 مليون صحة التي استهدفت 28 مليون سيدة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، وغيرها من المبادرات الرئاسية وكذلك بناء جيل يتمتع بالصحة الجيدة من الفتيات المقبلات على الزواج، من خلال تنظيم الأسرة والتوعية بخطورة قضية الزيادة السكانية، وكيفية التخطيط للحياة الزوجية وخاصة الانجاب في حدود إمكانيات الأسرة، لضمان خروج جيل من أبنائنا صحي وقادر على العطاء وبناء المستقبل.

_الكشف الطبي المجاني

وذكر أن القافلة الطبية قامت بالكشف الطبي المجاني على أهالي قرية أم الرخم غرب مدينة مرسى مطروح والتي استفاد منها 292 مواطنا في تخصصات «التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية» بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان.

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