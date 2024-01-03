المرحلة الثالثة للحرب على غزة بدأت.. أبرز معالمها وتطوراتها على المستوى الإقليمى

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية، والمحلل السياسي الفلسطيني، إن جيش الاحتلال دخل المرحلة الثالثة من الحرب، حيث التموضع في أماكن استراتيجية معينة محمية في قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك هدفًا لتدمير البنى التحتية للمناطق التي تتواجد بها البنية العسكرية للمقاومة الفلسطينية، لافتًا إلى أن هناك ضعوطات كبيرة للتوقف عن المجازر اليومية.

موعد خروج محتمل للقوات الإسرائيلية من غزة

وتابع: "الجيش الإسرائيلي حدد فترة قد تطول إلى 6 أشهر، حيث لا يريدون الخروج من غزة دون تحقيق أي انتصار يذكر، سواء عسكريًا أو ميدانيًا، لكنهم عجزوا على إجبار المقاومة على الاستسلام، أو تقديم تنازلات على الأقل".

وواصل: "الأمور معقدة إلى حد كبير، إذ أن الجانب الأمريكي ما زال يغطي عمليات الجيش الإسرائيلي، ولكن هناك تخوفات فيما يخص ما بعد الحرب، حيث اندلاع حرب إقليمية وخاصة على الجبهة اللبنانية".

وأوضح الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية، والمحلل السياسي الفلسطيني، أن الهدف الاستراتيجي للأمريكان هو نفسه الهدف للجيش الإسرائيلي، وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية، وتجريد قطاع غزة من السلاح.