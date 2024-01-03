الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المرحلة الثالثة للحرب على غزة بدأت.. أبرز معالمها وتطوراتها على المستوى الإقليمى

غزة
غزة

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية، والمحلل السياسي الفلسطيني، إن جيش الاحتلال دخل المرحلة الثالثة من الحرب، حيث التموضع في أماكن استراتيجية معينة محمية في قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك هدفًا لتدمير البنى التحتية للمناطق التي تتواجد بها البنية العسكرية للمقاومة الفلسطينية، لافتًا إلى أن هناك ضعوطات كبيرة للتوقف عن المجازر اليومية.

موعد خروج محتمل للقوات الإسرائيلية من غزة

وتابع: "الجيش الإسرائيلي حدد فترة قد تطول إلى 6 أشهر، حيث لا يريدون الخروج من غزة دون تحقيق أي انتصار يذكر، سواء عسكريًا أو ميدانيًا، لكنهم عجزوا على إجبار المقاومة على الاستسلام، أو تقديم تنازلات على الأقل".

وواصل: "الأمور معقدة إلى حد كبير، إذ أن الجانب الأمريكي ما زال يغطي عمليات الجيش الإسرائيلي، ولكن هناك تخوفات فيما يخص ما بعد الحرب، حيث اندلاع حرب إقليمية وخاصة على الجبهة اللبنانية".

وأوضح الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية، والمحلل السياسي الفلسطيني، أن الهدف الاستراتيجي للأمريكان هو نفسه الهدف للجيش الإسرائيلي، وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية، وتجريد قطاع غزة من السلاح.

غزة قطاع غزة فلسطين الحرب إسرائيل

مواد متعلقة

إيران: اغتيال العارورى عمل إرهابى وإسرائيل لم تحقق أهدافها فى غزة

الأكثر قراءة

مصدر: زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا تمثل القيمة الحقيقية لتكلفة الإنتاج

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024.. بداية من الساعة 11 صباحًا

منافس مصر بكأس الأمم الإفريقية.. معلومات عن منتخب موزمبيق

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

بعد انفصال هند عبد الحليم.. 4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

تايمز أوف إسرائيل: الحرب على غزة زاد من معاناة الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟