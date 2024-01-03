الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين فى حادثى تصادم بالشرقية

اسعاف
اسعاف

لقى مواطن مصرعه، متأثرًا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ربع نقل بمبنى بالدبش الأبيض بطريق "الصالحية الجديدة- الإسماعيلية" بالقرب من كوبرى الكسارة نطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود حادث تصادم سيارة ربع نقل بمبنى بالدبش الأبيض بطريق "الصالحية الجديدة- الإسماعيلية" بالقرب من كوبرى الكسارة، وأسفر عن مصرع شخص يدعى "السعيد ف ص س"، 30 عامًا، مقيم ديرب نجم.

وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية المركزى، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بالصالحية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى حادث آخر، أصيب 5 مواطنين من عمال اليومية، صباح اليوم، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطى. 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطى، ما أسفر عن إصابة 5 من عمال اليومية بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة السيارات والمارة.

مواطن تصادم سيارة ربع نقل بمبنى الصالحية الجديدة- الإسماعيلية مستشفى الصالحية سحجات وكدمات جروح متفرقة انقلاب سيارة ربع

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