جولة لرئيس "كهرباء جنوب الدلتا" لمتابعة خدمات فرع شبين القناطر (صور)

أجرى المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، جولة تفقدية بفرع كهرباء شبين القناطر التابع لقطاع كهرباء القليوبية ورافقه خلال الزيارة نواب رئيس مجلس الإدارة وعدد من رؤساء القطاعات ومديري العموم.

ووفق بيان صادر عن الشركة فتأتي الزيارة في إطار برنامج دوري لزيارة جميع فروع الشركة بصفة دورية بمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية لمتابعة الأداء ومدى الانتظام في أداء العمل ومؤكدا أهمية الالتزام بحسن التعامل مع الجمهور وسرعة إنهاء الخدمات وتؤكد حرص قيادات الشركة علي متابعة أنشطة الشركة.

وتوجه المهندس حسن البيلي للعديد من مواقع العمل بفرع كهرباء شبين القناطر التابع لمحافظة القليوبية في مقدمتها خدمة العملاء من خلال تفقد العمل بصالة خدمة العملاء ومدى انتظام وسهولة التعامل مع الجمهور والالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها الشركة القابضة لراحة عملاء الفرع.

وشملت الجولة المرور على عدد من الأكشاك وغرف المحولات وتمت مراجعة قياسات الكاميرا الحرارية وأكد على أهمية المرور والصيانة ودور الكاميرا الحرارية في المحافظة على مهمات الشبكة.

كما تضمنت الزيارة:

- استعراض خدمات المنصة

- الطلبات المتوقفة علي المعاينات

- الطلبات التي تم سداد قيمة المقايسة ولم تنفذ

- الطلبات المتوقفة علي العميل

- جودة البيانات ومدى الالتزام في تسجيل بيانات العملاء بمنتهى الدقة

- مدى الالتزام بخطة الصيانة لمكونات شبكات الجهد المتوسط والجهد المنخفض

- مراجعة تقارير المسح الحراري لشبكات المتوسط والمنخفض

- المرور الميداني علي فرق الصيانة ومراجعة مدى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية

- المرور علي مكونات الشبكات ومراجعة مدى جودة أعمال الصيانة

- مراجعة المشروعات الاستثمارية والمشروعات القومية

- مراجعة المخازن ومدى توافر المهمات والالتزام بالتشوين بطريقة صحيحة والخردة والإجراءات المخزنية

- مراجعة نسب الفقد بالفرع وما تم اتخاذه من إجراءات لتقليل الفقد

- مراجعة قسم العدادات ومدى الالتزام وسرعة تركيب العدادات الجديدة والإحلال-

مراجعة نسب التحصيل والوقوف علي مشاكل المنظومة الإلكترونية للتحصيل

- مراجعة التسويات وتقارير المعمل المركزي للمرور علي قوى المحركة

- مراجعة المغلقات خاصة التي عليها مديونيات والمرور على العدادات التي لم تقم بالشحن

- ⁠التأكيد علي استمرار تفعيل دور الضبطية القضائية.

وأكد المهندس حسن البيلى علي أهمية النظافة العامة للفرع والمرور على المقرات لضمان توفير الراحة النفسية للعملاء.