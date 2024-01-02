"الرياضة" تفتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب فتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية؛ لتسويق منتجاتهم مجاناً أسبوعياً بجميع المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة قيام الوزارة بتبني آليات مبتكرة لنشر ثقافة العمل الحر، وضرورة مساهمة الوزارة في خفض معدلات البطالة.

من جانبها، أشارت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن التوسع في تسويق منتجات الشباب وإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة وتحقيق دخل مناسب يمثل دعما كبيرا لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية من خلال تنفيذ معارض لتسويق منتجات الشباب أصحاب تلك المشروعات.

تم تنفيذ (14) معرضاً خلال شهر ديسمبر بمراكز الشباب بمحافظات (بورسعيد، الجيزة، الوادي الجديد، الغربية)، بمشاركة (72) عارضا وعارضة من أصحاب المشروعات اليدوية والحرفية.