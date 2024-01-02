الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"فشل نتنياهو".. أستاذ علاقات دولية يكشف ما يدور عسكريًا فى غزة (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

تحدث د. رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، عما يحدث عسكريًا في غزة، وقال إنه يدل على فشل نتنياهو، وأنه يواجه تهديدًا من حماس التي لم يستطع القضاء عليها.
 
وأشار في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهدافها في الحرب، ولم تتمكن من القضاء على الفصائل الفلسطينية أو تدمير البنية التحتية الفلسطينية بشكل كامل: "لا بد من وجود ضامن دولي يضمن وقف الحرب في فلسطين، وإلا فإن إسرائيل ستستغل فترة الهدنة لتجديد قواها وتنفيذ عمليات أكثر عنفًا ضد الشعب الفلسطيني".

قال إن نتنياهو سينتهي سياسيًا إذا تم وقف إطلاق النار الآن، لذلك يحاول تشخيص القضية ويدعي أنه الوحيد القادر على حماية الإسرائيليين من غزة، وأوضح أن نتنياهو شن حملة اعتقالات واسعة للفلسطينيين لإغراء حماس بالموافقة على هدنة، ولإعادة خطوط الجيش الإسرائيلي ولتبادل الأسرى.

وأكد أن الضامن الوحيد لوقف إطلاق النار هو وجود رادع قوي لإسرائيل، وهو الولايات المتحدة التي تدعمها، وأنها يجب أن تشعر بتهديد لتجبر إسرائيل على وقف الحرب؛ لأن الدعم الذي تقدمه لإسرائيل كان يمكن أن يذهب لأوكرانيا ولكنه لم يحقق أي هدف من أهدافها في شهرين.

غزة الفصائل الفلسطينية إسرائيل أستاذ العلاقات الدولية جامعة القاهرة نتنياهو حماس الحرب وقف الحرب فلسطين

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