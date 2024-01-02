الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الإسكندرية" تشن حملات مكثفة على الأسواق

عبوات سجائر
عبوات سجائر

شنت إدارة تموين وسط التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة حملة رقابية على الأسواق والمحلات بنطاق الإدارة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط بازار بمنطقة العطارين لقيام صاحبه ببيع سجائر بسعر مرتفع عن السعر الرسمي، وتم التحفظ على 526علبة سجائر محلية ومستوردة مختلف الأنواع.

كما أسفرت الحملة عن ضبط سوبر ماركت بمنطقة محطة مصر لقيام صاحبه بحيازة وعرض عدد 360 عبوة بسكويت وكيك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبيع سكر خاص بالمبادرة بسعر 35 جنيها للكيلو الواحد، كما تم ضبط 46 كيس سكر يزن الكيس واحد كيلو جراما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتأتي الحملات الرقابية تتفيذا لتعليمات وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس أحمد إبراهيم بتشديد الرقابة على المحلات والأسواق.

تموين سجائر الاسواق المحلات السعر الرسمي

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