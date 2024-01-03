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مصر

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 3-1-2024 من السنة

دعاء الصباح
دعاء الصباح

تصدر السؤال عن أذكار الصباح اليوم الأربعاء 3-1-2024 محرك البحث جوجل إذ يعتبر  بدء اليوم بتكرار الأذكار والصلاة على النبي من الأعمال المستحبة، والتي يمكن أن تجلب الخير لصاحبها، وفي هذه السطور نقدم مجموعة متنوعة من أدعية الصباح.

 أذكار الصباح اليوم الأربعاء 3-1-2024 

هناك العديد من الصيغ الصحيحة التي توضح  أذكار الصباح اليوم التي يمكن ترديها في الساعات الأخيرة من الليل والأولى من الصبح ويمكن حفظها والدعاء بها يوميًا، لضمان بداية يوم مباركة، حيث يُستحب الإكثار من ذكر الله تعالى في كل وقت، كما يمكن الدعاء بما يفيض به قلبك دون التقيد بأي صيغة من هذه الأدعية، حيث يكون الأهم هو التفرغ لذكر الله تعالى والتقرب إليه.

 

  • اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت.
  • اللهم بارك لنا فيما أعطيت.
  • اللهم قِنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجًا منك إلّا إليك”.
  • اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود

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أذكار الصباح اليوم 

  • "اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".
  • "ربي إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه، وتقبله مني، اللهم أرني ما يرضيك، واسمعني ما يرضيك، وانطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم رزقًا حلالًا طيبًا، يرضيني يا رب العالمين".
  • "اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر".

 

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أذكار الصباح اليوم من السنة النبوية 
 

  • "اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده".
  • "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
  • "رضيتُ باللهِ ربا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا".
  • "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السماء، وهو السميع العليم". 
  • "حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".
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