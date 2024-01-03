أذكار الصباح اليوم الأربعاء 3-1-2024 من السنة

تصدر السؤال عن أذكار الصباح اليوم الأربعاء 3-1-2024 محرك البحث جوجل إذ يعتبر بدء اليوم بتكرار الأذكار والصلاة على النبي من الأعمال المستحبة، والتي يمكن أن تجلب الخير لصاحبها، وفي هذه السطور نقدم مجموعة متنوعة من أدعية الصباح.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 3-1-2024

هناك العديد من الصيغ الصحيحة التي توضح أذكار الصباح اليوم التي يمكن ترديها في الساعات الأخيرة من الليل والأولى من الصبح ويمكن حفظها والدعاء بها يوميًا، لضمان بداية يوم مباركة، حيث يُستحب الإكثار من ذكر الله تعالى في كل وقت، كما يمكن الدعاء بما يفيض به قلبك دون التقيد بأي صيغة من هذه الأدعية، حيث يكون الأهم هو التفرغ لذكر الله تعالى والتقرب إليه.

اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت.

اللهم بارك لنا فيما أعطيت.

اللهم قِنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجًا منك إلّا إليك”.

اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود



أذكار الصباح اليوم

"اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

"ربي إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه، وتقبله مني، اللهم أرني ما يرضيك، واسمعني ما يرضيك، وانطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم رزقًا حلالًا طيبًا، يرضيني يا رب العالمين".

"اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر".

أذكار الصباح اليوم من السنة النبوية

