مع بداية عام جديد يحرص المواطنون على التقرب من الله عز وجل، والتبارك بالأدعية والأذكار لذا يكثر التساؤل عن أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 2-1-2024 عبر جوجل، فهي من الأمور المستحبة على كل المسلمين فعلها يوميا.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 2-1-2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقريرأدعية مستجابة اليوم الثلاثاء 2-1-2024 وأذكار الصباح والمساء.

اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت.

اللهم بارك لنا فيما أعطيت.

اللهم قِنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجًا منك إلّا إليك”.

اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود

لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ)من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ، كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ.

أذكار الصباح اليوم

«اللهمَّ يسِّر لنا اليُسرى، وجنِّبنا العسرى، واجعل لنا فرجًا ومخرجًا من كل ما أهمنا وغمَّنا يا رب العالمين».

«اللهمَّ يا مقلِّب القلوب والأبصار، ثبِّت قلوبنا على طاعتك، ولا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنَّا في ديننا، واجعليومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومـنا، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنايوم نلقاك وأنت راضٍ عنَّا يا رب العالمين».

«اللهمَّ أسعد قلوبنا وفرِّج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا قلبًا خاشعًا وعملًا صالحًا ولسانًا ذاكرًاوصبرًا جميلًا ومن بعده أجرًا وعِوضًا يا رب العالمين».

دعاء للمتوفين

اللهم أصبح عبدك فلان قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، ولا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم اغفر لجدتي وارحمها واعف عنها اكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقِّها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأسكنها فسيح جناتك وارزقها النظر إلى وجهك الكريم واحشرنا معها في جنتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم إنّي عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

دعاء دخول الامتحان

«اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين».

دعاء ختم القرآن

اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إمامًا ونورًا وهدىً ورحمة، اللهمّ ذكّرني منه ما نسيت، وعلّمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النّهار، واجعله لي حجّةً يا ربّ العالمين، اللهمّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير، واجعل الموت راحة لي من كلّ شر.

دعاء دخول المسجد

ورد في سنن أبي داود، دعاء دخول المسجد والخروج منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيُسَلّمْ عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثُمّ لَيَقُلْ: الّلهُمّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، فإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: الّلهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».