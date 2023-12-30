تتصاعد حدة البحث عن دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم السبت 30-12-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات الليل المتأخرة، وذلك لرغبة عدد كبير من المسلمين في إحياء الليل المتأخرة لطلب الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة والشفاء من الأمراض والتوفيق في كافة أمور الدنيا.

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم السبت 30-12-2023

نرصد من خلال التقرير الصيغ الصحيحة المأثورة التي توضح دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم السبت 30-12-2023، وذلك لطلب الرزق الحلال وطمأنينة القلبية والشفاء من الأمراض والتوفيق في الحياة والسعى إلى كافة الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى والتي جاءت كما يلي:

اللهم لا ترد لي ولأحبتي دعاء.. ولا تخيب لنا رجاء.. ولا تسكن في أجسادنا داء.. ولا تشمت بنا أعداء.. وادفع عنا كل هم وغم.. اللهم أفرح قلوبنا وأغسل أحزاننا وهمومنا.. واغفر ذنوبنا وخطايانا.. واشفي مرضانا وارحم موتانا.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل.

اللهم إني أسألك البركة في صلاتي ودعائي.. وتكشف بها همي وكربي.. وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري.. وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري.. وتكشف بها همي وغمي.. وتشفي بها سقمي.. وتقضي بها ديني.. وتجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي.. وتبيض بها وجهي.

دعاء الفجر مكتوب

اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه.. وخيرا لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني.. وسخر لي.. وارح بالي وقلبي وعقلي.. وأسعدني واعفو عني وأرحمني.. وقر عيني.. وأرض عني.. وهب لي ما أتمنى.. وما أريد يا الله.

اللهم إني أسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا.. وتنزل علينا من البركة ما يكفينا.. وتدفع عنا من البركة ما يكفينا.. وتدفع عنا من النقم ما يؤذينا.. وترزقنا من العافية ما يشفينا.. وتبارك لنا في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جناتك أجمعين.. اللهم زدنا نورا في الوجه وسعة في الرزق.

أذكار الصباح اليوم

اللهم لك الحمد كله.. ولك الملك كله.. بيدك الخير كله.. وإليك يرجع الأمر كله.. علانيته وسره.. فأنت أهل أن تحمد.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي.. واعصمني في ما بقى من عمري.. وأرزقني عملا زكيا ترضى به عني.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.. وأبوء لك بنعمتك علي.. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.