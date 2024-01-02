"حقوق النواب" تجتمع لمناقشة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، أولى اجتماعاتها لمناقشة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وطالب رضوان، وسائل الإعلام الحديث بموضوعية وشمولية عن حقوق الإنسان في مصر، وليس الهوي، وعدم الكيل بمكيالين، وعندما نقيم الأمور فنقارن بين ما كنا في قبل بداية الجمهورية الجديدة وما وصلنا إليه حاليا من إنجازات، قائلا: "هناك إعلام بيحب "الشوه، وبيسلط الضوء علي مزاجه ويتغاضي عن إنجازات كثيرة".

وقال إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بصفتها التشريعية هى المنوط بها الإشراف على التشريعات الخاصة بتسهيل أعمال السلطة الرقابية الأخرى مع السلطة التنفيذية، مؤكدا أن اللجنة لا تدخر مجهودا فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إنقاذ هذا المجلس.



من جانبها، أشار السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أزمة زيادة المواليد في مصر، في وقت يشهد العالم أزمات اقتصادية كبيرة.

واستعرض محمد ممدوح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نشاط المجلس ومجهوداته خلال العام الماضى، ومنها حملات توعية للعمال والفلاحين حول كيفية استخدام بطاقة الخدمات المتكاملة منعا لتعرضهم للنصب.

وقال "ممدوح" إن المجلس بصدد عقد بروتوكول تعاون مع وزارة المالية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان، بجانب حملات توعية داخل الوزارة، للتوعية بثقافة حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين، مشيدًا بوزير المالية محمد معيط لكونه أكثر الوزراء تعاونا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.