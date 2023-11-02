"حقوق إنسان النواب": لا مزايدة على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة بعد اليوم السابع من أكتوبر، كان موقف مصر من القضية الفلسطينية ككل واضحا وصريحا وثابتا.

دور مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأكد رضوان، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي" اليوم الخميس، أنه لا مزايدة على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية، وما حدث منذ اندلاع الأحداث وحتى الآن، والجميع يرى أن دور مصر يتزايد يوما بعد يوم، خاصة المحاولات الدبلوماسية للتوصل مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، للتهدئة ووقف إطلاق النار.

وأوضح أن الضغط المصري المستدام خلال الفترة الماضية حول إدخال المساعدات الإنسانية، لعبت فيه مصر دورا كبيرا، سواء أكان من منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات المدنية، خاصة حياة كريمة.

وأشار إلى أن سلسلة المساعدات كانت ومازالت مستمرة، وستنتهي مع انتهاء الأزمة، حيث هناك إصرار من مصر على تقديم المساعدات بشكل مستمر، وهذا يتضح في بناء مصر مستشفيات بجوار معبر رفح لسهولة نقل المصابين والجرحى من قطاع غزة.