الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار.. "الجهاد الإسلامى" تكشف تفاصيل الورقة المقدمة لمصر

حركة الجهاد الإسلامي
حركة الجهاد الإسلامي

أعلن مسئول كبير في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مساء اليوم، أن الورقة التي قُدمت لمصر هي باسم حركتي الجهاد وحماس معًا.

وأضاف المسئول أن الورقة تشترط في بندها الأول وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

وأشار المسئول إلى أن كل ما يتم تداوله إعلاميًا عن عمليات تبادل مقسمة على مراحل هي بعد تطبيق وقف إطلاق النار والانسحاب وليس قبله.

وأوضح أن الورقة المقدمة إلى مصر تشترط إعادة الإعمار بضمانات من مجلس الأمن الدولي.

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من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مستمرة في قطاع غزة، حيث وصل عدد الشهداء إلى حوالي 22 ألف شهيد وعشرات آلاف من الجرحى، إضافة إلى جرائم القتل اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، والتي كان آخرها استشهاد أربعة مواطنين في قرية عزون، واستشهاد أسير في سجون الاحتلال.

وأضاف أبو ردينة في بيان له اليوم، أن استمرار العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومحاولات التهجير التي تنفذها سلطات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية- ستدمر المنطقة بأسرها.

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لوس أنجلوس تايمز: استراتيجية إسرائيل فى غزة هدفها التطهير العرقى ولن تتراجع عنه

 

الجهاد الإسلامي مصر حماس وقف إطلاق النار الاحتلال قطاع غزة

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