الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عاجل.. أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن عن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء، الموافق 3 يناير، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة أن الطقس يكون مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، باردا على باقى الأنحاء.

وأوضحت، في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ستكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث 30% تقريبا، على فترات متقطعة، فضلًا عن شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية فرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية- البحيرة- كفرالشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد- شمال سيناء" تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 21 13

دمنهور 21 12

وادي النطرون 21 13

كفرالشيخ 21 13

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 21 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 23 13

نخل 19 8

كاترين 15 6

الطور 23 13

طابا 21 13

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبورماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 11

بني سويف 21 11

المنيا 21 9

أسيوط 22 9

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادى الجديد 23 8

أبوسمبل 24 11

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