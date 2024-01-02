الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدعم 8.3 مليار جنيه.. "الزراعة" تستعرض خطتها لزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان

إنتاج حيواني
إنتاج حيواني

استعرض قطاع الإنتاج الحيواني خطة وزارة الزراعة لزيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان خلال الفترة المقبلة، من خلال الدعم الذي تقدمة الدولة لمشروع البتلو وعمليات التسمين واستيراد العجلات العشار للتربية من الخارج.

مشروع البتلو

وأشار تقرير صادر عن وزارة الزراعة، إلى حجم الدعم الحكومي لإعادة إحياء المشروع القومي للبتلو، والذي بدأ بقروض ميسرة بفائدة 5%، بإجمالي 100 مليون جنيه واقترب  حاليًا من  8،3 مليار جنيه، بما يخدم أهداف خطة التوسع الرأسي، والحفاظ على الثروة الحيوانية، واستدامة منظومة الأمن الغذائي المصري.

وكشف التقرير أن حجم المستفيدين من منظومة القروض الميسرة التي وفرتها الدولة للمشروع القومي للبتلو، تجاوز حدود 43 ألف مستفد، من شباب الخريجين وصغار المربين والسيدات، بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري، لتربية وتسمين اكثر  500 ألف رأس.  

واشار التقرير الى المستجدات التي طرأت على المشروع القومي للبتلو، والذي  يعتمد  على تربية وتسمين السلالات المحلية فقط، قبل أن يتجه بعدها إلى استيراد العجول والسلالات الأجنبية، للاستفادة من قصر دورتها، وتسارع وتيرة التسمين فيها، كقيمة مضافة للمشروع، لافتًا إلى انخفاض نسبة الفائدة عليها إلى أقل من 3%.  

وأكد  أن  الاهتمام المتزايد والرغبة الأكيدة لإنجاح هذه التجربة، تبلور في الموافقة على استيراد العجلات ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وتسليمها لصغار المربين كقيمة مضافة للمشروع، ولضخ كميات إضافية من الألبان واللحوم للسوق المحلي، علاوة على توفير المزيد من فرص العمل، لشباب الخريجين وصغار المربين والسيدان المعيلات.  

وأشار إلى نتاج الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية، والدعم اللامحدود الذي قدمته لإنجاح هذه التجارب، عبر إطلاق المبادرات والمشروعات القومية، حيث كانت بمثابة حد الصد المنيع، الذي حال دون تأثرنا بالعديد من الأزمات التي مر بها العالم خلال السنوات القليلة الماضية


واضاف أنه تم إطلاق حزمة من المشروعات القومية والبرامج العملاقة، وأهمها:  المشروع القومي للبتلو المشروع القومي للتحسين الوراثي المشروع القومي لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، والمشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة مزارع الدواجن.

وأشار التقرير إلى أهم القرارات التي اتخذتها وزارة الزراعة، لتحقيق الانضباط المطلوب في مشروعات الإنتاج الحيواني، والوصول إلى المستهدفات المرجوة من نسبة تصافي اللحوم، لتلبية أكبر قدر من احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني.  

وأوضح التقرير أن الوزارة أصدرت قرارًا حازمًا يمنع ذبح الرؤوس والعجول الصغيرة التي لا يتعدى وزنها حدود الـ100 كجم، برغم أن نسبة التصافي المتوقعة منها، كانت لا تتعدى 30 كيلو  وهو الخطأ الذي كان شائعًا قبل إطلاق المشروع القومي للبتلو.  

-الزراعة تكشف خطتها لزيادة إنتاج مصر اللحوم الحمراء ومنتجات

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