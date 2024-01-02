الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحكم على المتهمين في "خلية داعش حلوان" 20 أبريل

خلية داعش حلوان
خلية داعش حلوان

حجزت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم على المتهمين في قضية "خلية داعش حلوان"، لجلسة 20 أبريل المقبل.

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى يعاد محاكمتهم على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة السفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.

خلية داعش حلوان الحكم ارهاب منطقة حلوان

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