المشدد 3 سنوات لديلر الحشيش والأقراص المخدرة في الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتجارة الحشيش والأقراص المخدرة في الزاوية الحمراء.

اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها في منطقة الزاوية الحمراء.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بضبط عاطل يدعي " م.ن" وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة و14 قطعة حشيش بقصد الإتجار وتوزيعها على عملائه بمنطقة الزاوية الحمراء، على الفور تم إعداد كمين أمني لضبطه، فيما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.