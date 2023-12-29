الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقب مطاردات بوليسية.. القبض على 330 "ديلر مخدرات" في المحافظات      

حبس
حبس

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (298) قضية مواد مخدرة بإجمالي (330) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (129،205 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (39،200 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (25،178 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (23،025 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2،250 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1،076 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1،050 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (44  جرام)، و(22279) قرصا مخدرا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية مستوى الجمهورية الحملات الأمنية حائزى الأسلحة النارية والبيضاء ضبط قضايا المخدرات كمية من مخدر الحشيش مخدر الهيروين

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